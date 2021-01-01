«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Мостового на матч 21-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Англии «Уотфорд» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья или победа «Тоттенхэма» в один мяч за 2.39.

«Уотфорд» не дотягивает до уровня высшей лиги Англии и явно нацелен на вылет в Чемпионшип. Сегодняшние хозяева забыли, когда выигрывали, и после 17 туров занимают 17-е место. Кроме того, не могу не отметить один из худших показателей в лиге по пропущенным мячам, что подтверждает непростую ситуацию в команде, которая требует серьёзного усиления по всем линиям.



«Тоттенхэм» за 17 туров добыл девять побед и всего три ничьих, что соответствует 30 баллам и седьмой строчке. Очень жаль, что этот клуб покинул Лигу конференций, но коронавирус уже два года вносит свои коррективы в жизнь планеты, в том числе и в футбол.



Англия не помнит такого Boxing day — команды не знают, когда им предстоит выйти на поле, будет ли игра или нет. Такое положение дел имеет отражение и на результатах, которые мы видим в последних турах. В этом матче по классу и мотивации перевес на стороне гостей, но не могу исключать и мирный исход.



Отдам минимальное преимущество «шпорам», при этом не исключаю ничью, на что и заиграю комбинированное пари. Моя ставка — ничья или победа «Тоттенхэма» в один мяч».

Где покажут матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм»?

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.