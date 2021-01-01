«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.60.

«Канониры» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 35 баллов. Последние матчи они провели очень мощно и выиграли четыре поединка подряд. В прошлом туре коллектив и вовсе уничтожил «Норвич» с крупным счётом 5:0, да и предыдущие игры получились уверенными.

Где покажут матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»?

«Синие» идут увереннее и занимают лидирующее положение в АПЛ с приличным отрывом от ближайшего преследователя в восемь баллов. К тому же команда пропускает меньше всех — всего 12 пропущенных голов. В прошлой игре она смогла обыграть «Брентфорд» (1:0) с минимальным счётом.



На мой взгляд, лондонцы набрали приличную форму, однако даже на своём поле будет крайне тяжело. Хозяева безнадёжно проигрывали в прошлых очных противостояниях и вряд ли удастся компенсировать все недостатки.



По моему мнению, ставку стоит сделать в пользу приезжего коллектива. На сегодняшний день класс «Манчестер Сити» гораздо выше, так что даже на выезде подопечные Гвардиолы будут фаворитами».

Почему «Манчестер Сити» легко обыграет «Арсенал»?



Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Прогноз Тимура Журавеля на матч «Арсенал» — «Ман Сити».