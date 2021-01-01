«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: ставка Ивана Млечного на матч английской Премьер-лиги

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 21-го тура английской Премьер-лиги cезона-2021/2022 «Уотфорд» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.10

«Уотфорд» на старте сезона с горем пополам, но всё же набирал какие-то очки, но сейчас дела очень плохи. Команда проиграла пять матчей подряд и уже скатилась на 17-ю строчку. И это при условии, что совсем скоро вольётся огромный бюджет в «Ньюкасл», чтоб команда не вылетела, поэтому не вылететь в Чемпионшип в этом году будет очень тяжёлой задачей. Большая проблема в том, что очень много травмированных игроков, которые давали результат на старте сезона и без них дела не клеятся от слова совсем.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» с приходом Конте потихоньку набирает обороты, правда, осечки, как в матче с «Саутгемптоном», тоже случаются. И это при условии, что «Саутгемптон» с 39-й минуты играл вдесятером. Но опять же, наконец-то проснулся Кейн и начал забивать. Видно, Конте всё же смог оказать нужное влияние на звёздного нападающего, чтобы тот не вёл себя как ребёнок.



Лондонскому «Арсеналу» предстоит играть с «Сити» и в этом матче они вполне могут потерять очки, поэтому для «Тоттенхэма» очень важно одержать победу в этом матче, чтобы подобраться ближе к четвёртой строчке и заветному месту в Лиге чемпионов. Мой прогноз на этот матч — победа «Тоттенхэма» с форой (-1). Я думаю, что таких соперников, как «Уотфорд», нынешние «шпоры» должны обыгрывать без труда, особенно если они хотят вернуться в Лигу чемпионов в будущем году, ведь вряд ли Конте пришёл в этот клуб, чтоб играть в Лиге конференций».

Где покажут матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм»?



Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.