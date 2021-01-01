«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.38.

«Стекольщики» находятся на промежуточном 11-м месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета и пока что выполняя задачу. Тем не менее результаты коллектива ровными назвать сложно. На днях он прервал серию неудачных матчей победой над «Норвичем» (3:0) дома.



«Молотобойцы» проводят достаточно мощный год, оказавшись в пятёрке сильнейших на сегодняшний день. Справедливости ради стоит сказать, не так давно в их результаты вмешалась серия из двух поражений от «Арсенала» (0:2) и «Саутгемптона» (2:3). Но на днях команда обыграла «Уотфорд» (4:1).



На мой взгляд, хозяевам придётся очень сложно в этом противостоянии, всё-таки в нынешнем сезоне стабильными они не кажутся. К тому же уровень соперника объективно выше, да и в физических кондициях он превосходит.



По моему мнению, гости в этом сезоне выглядят гораздо лучше сегодняшнего противника, они могут забраться даже в Лигу чемпионов. Единственное — для этого нужно набирать очки с аутсайдерами».

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.



Ставка на матч «Эвертон» — «Брайтон» с коэффициентом 2.70.



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