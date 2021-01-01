«Арсенал» — «Манчестер Сити»: где смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция матча

1 января в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» пройдёт матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало запланировано на 15:30 мск, в прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Эксперты отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.57. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1570 рублей. Победа «Арсенала» доступна за 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.75.



Аналитики также уверены, что матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Почему «Арсенал» не сможет остановить «Манчестер Сити»?

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».