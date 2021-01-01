«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Гусева на матч АПЛ

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 1.70.

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате и одержал 10 побед подряд. «Арсенал» идёт четвёртым. «Канониры» не сыграли с «Вулверхэмптоном» из-за коронавируса. В первом круге команда Пепа Гвардиолы победила со счётом 5:0. Тогда отличился Ферран Торрес, но он уже перешёл в «Барселону. Пять побед подряд в очных матчах у «горожан».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Ман Сити».

Микель Артета был помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити». Теперь он возглавляет «Арсенал». Гвардиола похвалил коллегу, отметив, что этот «Арсенал» лучший за последние несколько лет. Однако Артеты не будет на матче, потому что всё тот же коронавирус. Есть потери и среди игроков на обеих сторонах.



Обе команды хороши в атаке. «Арсенал» забивал в последних восьми матчах подряд, а «Сити» — в 13. У лондонцев не попадает в заявку Обамеянг, но здесь хорошая молодёжь. «Канониры» выиграли пять раз подряд и набрали классную форму. «Сити» же забивает ещё больше и выигрывает чаще. «Арсенал» хорош на своём поле. Проиграл во втором туре «Челси», но после этого дома не проигрывал. Поэтому «Сити» не такой и фаворит. Вполне возможны голы с обеих сторон».

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