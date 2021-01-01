«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз Павла Лысенкова на матч «Зимней классики» НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Миннесота» и «Сент-Луис».

Ставка: общий тотал меньше 5.5 шайбы за 2.26.



«Матч не простой, а «Зимняя классика». Бейсбольная арена, матч на открытом воздухе. В Миннеаполисе холодно. Да, там будут лавки с подогревом, но это всё равно экстремальные условия для хоккеистов. Непривычная обстановка, что может повлиять на ход матча. Я веду к тому, что здесь будет тотал меньше 5.5 гола за 2.26.



Обе команды хорошо умеют играть от обороны. У «Сент-Луиса» в последнее время было много заболевших, но многие уже возвращаются, так что состав будет боеспособным. НХЛ — это всегда феерия голов, но в этом матче я жду не так много шайб».

Прогноз на матч «Миннесота» — «Сент-Луис» с коэффициентом 2.30.

Главный тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко любит выступать на большой сцене.

Прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.