«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн, трансляция матча АПЛ, где покажут

1 января в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» пройдёт матч 21-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» — «Тоттенхэм». Начало запланировано на 18:00 мск, в прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Эксперты не сомневаются в победе лондонцев: поставить на «Тоттенхэм» предлагается с коэффициентом 1.66. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1660 рублей. Победа «Уотфорда» доступна за 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.23.



Аналитики думают, что матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.



Ставка на матч «Эвертон» — «Брайтон» с коэффициентом 2.70.



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