«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.64.



«Честно говоря, я не думал, что «Челси» станет настолько проблемной командой в этом сезоне. Казалось, что Тухель делает всё от него зависящее, чтобы команда прогрессировала, и это происходило достаточно долгое время, но много напастей свалилось на команду, и о чемпионстве никто уже особо не думает.

Где покажут матч «Челси» — «Ливерпуль»?

Стали выбывать ключевые игроки, так что в кадровом плане у Тухеля проблемы, а также в игровом плане у команды есть проблемы. Если в прошлом сезоне команда потеряла всего лишь 10 очков, ведя в счёте, то в этом неполном сезоне «Челси» потерял уже 11 очков, что говорит о не самой здоровой атмосфере и недостаточном настрое. В этом виноваты не только игроки, но и тренер. Не будем забывать игру в Питере, где «Зенит» очень хотел победить и занять первое место в группе, но, ведя в счёте, «Челси» не удержал победу. После игры Тухель был очень злым и неудовлетворённым. Собственно, это было конкретным началом больших проблем команды.



Что касается «Ливерпуля», то он вальяжно выглядел в игре с «Лестером». Клопп думал обыграть «лис» одной левой, после того, что полурезервный состав сделал с ними в Кубке, но футбол за такое наказывает. Слишком много игроков отдыхали в этот день, центр поля неважно работал. Мне кажется, что второй такой игры подряд Клопп не допустит. Кроме того, это последняя игра перед Кубком Африки, куда уезжают Салах и Мане. Судя по всему, уезжают надолго, так как Сенегал и Египет, скорее всего, задержатся на турнире. Мне кажется, что все здесь должны сыграть на своём максимуме. В целом команда должна извиниться за то, что она вытворяла в предыдущей игре. Мой фаворит здесь – «Ливерпуль».



Мне кажется, что не слишком результативная игра получится. Можно поставить на Х2 и тотал меньше 3.5, а более осторожный вариант – меньше 4.5. Также думаю, что по всем статистическим показателям «Ливерпуль» здесь должен брать верх. Единственный шанс «Челси» здесь что-то ухватить – это играть вторым номером, поэтому «Ливерпуль» сразу захватит инициативу. По угловым, ударам и ударам в створ «Ливерпуль» должен побеждать в первом тайме», — сказал Петросьян.

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Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.