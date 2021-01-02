«Атлетико» — «Райо Вальекано»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Райо Вальекано» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Атлетико» и ТМ 3.5 за 1.84.



«Испанская Примера первой возвращается из больших чемпионатов в новом году, если мы не берём АПЛ, которая играет без остановок. Первый матч — мадридское дерби («Атлетико» играет против «Райо Вальекано»). С одной стороны, понятно, что «Атлетико» явный фаворит. С другой — у «Атлетико» 4 поражения подряд, Симеоне говорил, что команда в кризисе. Но это было 2 недели назад. Как прошли рождественские и новогодние праздники, мы увидим как раз по матчу с «Райо Вальекано». Может быть, какие-то ответы мы получим.



У «Райо Вальекано» очень большие проблемы с составом. Многие футболисты отсутствуют из-за того, что сели на карантин, получив положительный тест на коронавирус. Это и Фалькао, и Бебе, и Трехо, и Марио Суарес. Есть и у «Атлетико» футболисты, которые пропустят матч из-за коронавируса, да и по травмам.



Но у «Атлетико» в целом состав боевой. И мы знаем, что в таких сложных ситуациях после паузы Симеоне как-то находит варианты соперника разложить. А соперник сейчас непростой. «Райо» — главный сюрприз, главная сенсация сезона. Андони Ираола классную команду построил. Но сейчас большие кадровые проблемы, они не могут не сказаться. Это мадридское дерби, а «Райо Вальекано» выше в таблице на 1 очко. «Атлетико» важно победить.



Мой прогноз — победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.84», — сказал Генич.

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