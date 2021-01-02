«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: ТМ 2 за 2.65.
«Настоящее бедствие в «Барселоне». Сразу после Рождества появилась информация, что девять человек заболели. А там и так много было травмированных и заболевших. Просто ужас какой-то. Сейчас более 15 человек отсутствуют. И вряд ли что-то изменится к началу матча.
У «Мальорки» свои трудности, есть травмированные, есть больные, но всё-таки масштабы поменьше. С другой стороны, для «Мальорки» тоже есть ощутимые потери. В такой ситуации сложно ждать какого-то содержательного футбола, на мой взгляд. Команды больше будут выживать, чем думать о созидании и красивой игре. Если кто-то забьёт, то постарается отбиться, сыграть на удержание. Не верю, что в этом матче будет высокая результативность.
Я поставлю на тотал меньше 2 мячей. У «Барселоны» атакующих игроков практически и не осталось. А состав в этом году и так бедно выглядит», — сказал Титов.
Прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона».
Ставка Константина Генича на матч «Хетафе» — «Реал».
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