«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный журналист и телевизионный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.06.



«Ещё недавно оба клуба были в полном порядке. Но сейчас мы видим, как они допускают осечки. Сложностей хватает и у тех и у других.



Но команды уделяют очень большое внимание этому матчу. С учётом их текущей формы, я бы ставил на ТМ 2.5. Уверен в этом пари на 9 из 10.



Мне кажется, что команды будут играть на результат. Поэтому пари на тотал меньше 2.5 мяча в этом матче – лучшее решение», — сказал Казаков.

Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.

Где покажут матч «Челси» — «Ливерпуль»?