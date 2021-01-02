«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ
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Известный журналист и телевизионный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.06.
«Ещё недавно оба клуба были в полном порядке. Но сейчас мы видим, как они допускают осечки. Сложностей хватает и у тех и у других.
Но команды уделяют очень большое внимание этому матчу. С учётом их текущей формы, я бы ставил на ТМ 2.5. Уверен в этом пари на 9 из 10.
Мне кажется, что команды будут играть на результат. Поэтому пари на тотал меньше 2.5 мяча в этом матче – лучшее решение», — сказал Казаков.
Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.
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