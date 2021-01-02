Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ
Комментарии

Известный журналист и телевизионный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.06.

«Ещё недавно оба клуба были в полном порядке. Но сейчас мы видим, как они допускают осечки. Сложностей хватает и у тех и у других.

Но команды уделяют очень большое внимание этому матчу. С учётом их текущей формы, я бы ставил на ТМ 2.5. Уверен в этом пари на 9 из 10.

Мне кажется, что команды будут играть на результат. Поэтому пари на тотал меньше 2.5 мяча в этом матче – лучшее решение», — сказал Казаков.

Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.

Где покажут матч «Челси» — «Ливерпуль»?

«Челси» — «Ливерпуль». Простят ли фанаты Лукаку за длинный язык? «Челси» — «Ливерпуль». Простят ли фанаты Лукаку за длинный язык?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022