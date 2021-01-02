«Эвертон» — «Брайтон»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ 2 января

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Брайтон».



Ставка: ничья или победа «Эвертона» в один мяч за 2.37.



«Эвертон» стартовал неуверенно и после 17 туров скатился на 15-е место. На счету «ирисок» всего пять побед и четыре ничьих, которые принесли 19 очков.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Челси» — «Ливерпуль».

В пяти последних матчах «скаузеры» проиграли четыре раза и только один раз добились успеха в дуэли с «Арсеналом» и в последнем туре на выезде отобрали турнирные баллы у «Челси». Очень слабо выглядит линия атаки мерсисайдцев.



«Брайтон» на фоне сегодняшних хозяев выглядит более уверенно – пять успешных матчей и девять ничьих принесли 24 очка и место на экваторе турнирной таблицы. После победы над «Брентфордом» сегодняшние гости сыграли вничью с «Челси».



Лично я ждал большего от «Эвертона», но в этом году игра у команды не идёт, при этом есть надежда на зимнее усиление состава. Смятый «боксинг дэй» перепутал планы команд, и вряд ли кто-то сегодня будет играть на полных оборотах.



Я предполагаю, что представители Ливерпуля смогут собраться и порадовать победой, в то же время не исключаю мирный исход. Заиграю на этот поединок комбинированное пари», — сказал Мостовой.

Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ливерпуль».

Где покажут матч «Челси» — «Ливерпуль»?

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.