«Челси» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка: ничья за 3.50.
«Челси» провёл очень классный год, пусть и немного смазал ничейными результатами в декабре его. Он был отброшен на вторую позицию, а отставание от лидера составляет 11 очков. В предыдущем туре не получилось обыграть скромный «Брайтон» (1:1), пропустив в самой концовке.
Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль» провёл на игру меньше сегодняшнего противника, из-за чего и оказался на третьей строчке с отставанием от него в один балл. В предыдущем туре подопечные Юргена Клоппа и вовсе потерпели поражение от «Лестера» с минимальным счётом 0:1, хотя в Кубке лиги прошли «лис».
На мой взгляд, фаворита в этой паре выделить довольно-таки сложно. Обычно подобные встречи проходят при большом количестве борьбы и малом количестве моментов, так что не жду превосходства одной из сторон.
Думаю, соперники сегодня будут довольны, заработав по баллу. «Аристократы» дома невероятно хороши, но в последних турах стали часто играть вничью. Гости же на выезде недавно уже допустили одну осечку», — сказал Павлюченко.
Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Челси» — «Ливерпуль».
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