«Челси» — «Ливерпуль»: фрибет 1000 рублей к матчу АПЛ
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2 января в Лондоне пройдёт матч АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем». Начало — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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