«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.62.



«Красные дьяволы» в этом сезоне не блещут стабильностью, чередуя успешные результаты с ничейными и с поражениями. Они сражаются за еврокубковые места — в пяти предыдущих турах команда набрала форму и заработала 13 баллов, оступившись лишь с «Ньюкаслом» (1:1).

Где покажут матч «МЮ» — «Вулверхэмптон»?

«Волки» идут тоже достаточно высоко в девятке сильнейших, пусть и с такой результативностью это крайне парадоксально. Команда забила едва ли не меньше всех в чемпионате, зато 14 пропущенных мячей в 18 турах спасают положение. На днях ещё и у «Челси» (0:0) получилось отобрать очки.



На мой взгляд, фаворитом в этой паре выглядят хозяева, пусть и не отличаются стабильными результатами. У манкунианцев есть ресурсы для того, чтобы вскрыть надежную оборону «волков».



Кроме того, «Вулверхэмптон» очень слабо себя показывает в нападении, а именно это раньше позволяло набирать очки. Думаю, что скоро гости начнут скатываться по турнирной таблице, особенно во время гостевых матчей», — сказал Павлюченко.

Почему «МЮ» уверенно обыграет «Вулверхэмптон»?

Прогноз на матч «Кадис» — «Севилья».

Ставка на матч «Вильярреал» — «Леванте» с коэффициентом 2.34.