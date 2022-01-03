«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.77.



«Со времен Зинэтулы нашего Хайдаровича повелось, что чем ближе к плей-офф, тем «Ак Барс» страшнее и ужаснее. При этом проблемы выхода с каникул у «больших татар» имеются, но, в отличие от, скажем, «Салавата», не имеют системного характера. Грубо говоря, раз на раз не приходится, и фиг тут заранее угадаешь.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Северсталь» — «Динамо Минск».

На мой взгляд, в данном матче наиглавнейшее значение имеет тот факт, что «Ак Барс» приезжает в Новосибирск мстить. А как казанцы умеют мстить, вам могут рассказать, например, в Челябинске. Там нынешний лидер Восточной конференции и всей лиги немилосердно обошёлся с «Ак Барсом», а в следующем «междусобойчике» уже «большие татары» прошлись по «Трактору» асфальтоукладчиком.



В нашем матче картина весьма похожая, поскольку в начале ноября сибиряки «всухую» оттоптались на «барсах» в Казани. И теперь в казанских сердцах «стучит пепел Клааса». А если не стучит, то Дмитрий Квартальнов заставит его стучать, у него это хорошо получается.



Именно этот факт предстоящей вендетты по-татарски заставляет меня предположить, что два очка в Новосибирске «большие татары» возьмут. Как они это сделают, в основное или дополнительное время — сиё уже не важно. Главное, что возьмут, как бы крепкие сибиряки ни упирались», — сказал Лебедев.

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Прогноз Максима Лебедева на матч «Локомотив» — «Динамо».