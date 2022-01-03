«МЮ» – «Вулверхэмптон»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.87.



«Единственный матч, запланированный в АПЛ на 3 января. Мне сразу в голову приходят две ставки. Я большим удивлением увидел, что коэффициенты на них довольно высоки.

Где покажут матч «МЮ» — «Вулверхэмптон»?

«Вулверхэмптон» — крайне низовая команда. 7 последних ее матчей закончились с ТМ 1.5. А против сильных клубов «Вулвер» играет строго от обороны. Против «Сити» – 0:1, с «Ливерпулем» – 0:1, с «Челси» – 0:0. Если взять все сыгранные матчи в этом году – 18 игр – то только в 3 из них тотал был больше 2,5.



У «Манчестер Юнайтед» игра абсолютно не выстроена. Команда забивает мало, создает мало. Вся команда пытается играть на Роналду, у него не все получается. Сразу затерялись Рэшфорд и Санчо. Атака не работает.



Если брать последний матч, то там вся активность шла от Люка Шоу на фланге. А два гола были забиты благодаря дальним ударам Мактоминея. Рассчитывать на такие отскоки от опорного полузащитника никак нельзя на постоянной основе.



Поэтому я абсолютно не понимаю, откуда в этом матче возьмутся голы. Я уверен, что «Вулверхэмптон» не забьет – это моя первая ставка. При этом «Манчестер Юнайтед» либо вообще не забьёт, либо 1-2 мяча. То есть ТБ не может случиться никак. Поэтому вторая ставка – это ТМ 2.5. Это «железобетон», — сказал Мор.

Ставка на матч «МЮ» — «Вулверхэмптон».

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Леванте» с коэффициентом 2.34.

Ставка на матч «Кадис» — «Севилья».