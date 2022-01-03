«Барыс» — «Динамо» Рига: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Барыса» за 1.51.



«Несмотря на то что у «Барыса» опять проблем больше, чем вариантов их решений, а рижане наоборот, вроде бы потихоньку набирают ход, главным фактом предстоящего матча, по моему глубокому убеждению, является тот, что «Барыс» висит на подножке последнего вагона, уходящего в плей-офф. Тогда как поезд рижан уже давно ушёл и им поздно бить боржоми.



Тут ведь дело в том, что «Динамо» (Рига) представляет из себя сугубо частный проект, который может хоть двадцать раз подряд не выходить в плей-офф. Тогда как в Казахстане хоккей по социальному и национальному уровню приближен к России, только рамки гораздо ужЕ. Поэтому невыход «Барыса» в плей-офф будет если не национальной катастрофой, то чем-то к этому близким – со всеми вытекающими последствиями. Вот почему казахстанцы в оставшихся матчах регулярного чемпионата будут ложиться костьми, и матч с «краповыми» не будет исключением.



Плюс, конечно же, свои трибуны, которые в этом противостоянии тоже имеют определенное значение. Все это вместе заставляет меня предположить, что «Барыс» обязан в этом матче победить, пусть и в тяжелейшем «взаимободании», пусть и с минимальным преимуществом в счете, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

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