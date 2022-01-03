«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставка Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.57.



«Интересное противостояние, в котором сложно определить победителя — но что-то мне подсказывает, что «Салават Юлаев» сможет выиграть. Конечно, будет тяжёлый матч для него, возможно, он даже победит в овертайме или серии буллитов — но считаю, что в результативном матче хозяева будут сильнее. Ожидаю счёт 4:3 в пользу уфимцев. «Салават Юлаев» сейчас в хорошей форме, давно не проигрывает в основное время, стабильно набирает очки, поэтому отдаю ему небольшое предпочтение.



Но лучше я поставлю в этой игре на заброшенные шайбы, которых будет минимум пять. По результату тут всё непонятно, а по результативности гораздо проще. Обе команды хорошо играют в атаке, у них есть классные исполнители, которые порадуют нас голами.



В этом сезоне команды уже встречались два раза, и в обоих матчах выиграл «Салават Юлаев» — со счётом 7:2 и 5:2. Между этими соперниками зачастую случаются результативные матчи, и я уверен, что эта тенденция продолжится», — сказал Вуйтек.

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