ЦСКА — «Авангард»: ставка Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» или ничья за 1.73.



«В последних двух матчах перед праздниками армейцы потерпели два поражения. ЦСКА разочаровал в игре с московским «Динамо», когда я ставил на его победу. Армейцы вели со счётом 3:1, но упустили преимущество и проиграли 3:4. Конечно, динамовцы сейчас впечатляют, по игре «Динамо» — одна из сильнейших команд в лиге, а в матчах между фаворитами исход чаще всего решает либо какой-то игрок, либо какой-то удачный эпизод, да и долю везения также нельзя исключать. Получилось так, что «Динамо» забило три гола в концовке встречи, хотя игра шла к победе ЦСКА, но это хоккей, здесь всё бывает.



«Авангард» тоже в последнем матче сыграл неожиданно для меня, уступив «Трактору». В предстоящей игре также встречаются одни из лидеров КХЛ, и здесь я ставлю на «Авангард». Он для меня фаворит матча. Сейчас по игре омичи выглядят посильнее, стабильно набирают очки, проиграли вот только «Трактору», но Челябинск сейчас в огне.



В игре ЦСКА и «Авангарда» не будет большой разницы в счёте, играют сильные команды, и ожидается упорная борьба. Скорее всего, «Авангард» выиграет в одну шайбу, а ставку я выберу более аккуратную, Омск не проиграет в основное время», — сказал Вуйтек.

Прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз».

Игорь Шестёркин: Василевский — шикарный вратарь.

Главный тренер молодёжной сборной России объяснил, почему хоккеистов сняли с рейса в Канаде.