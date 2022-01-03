«МЮ» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» – «Вулверхэмптон».



Ставка: «МЮ» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.12.



«В семи последних матчах с участием «Вулверхэмптона» забивается максимум один мяч. В пяти из них «волки» оставляли свои ворота в неприкосновенности, пропустив только от «Ливерпуля» и «Ман Сити». С организацией игры без мяча у Бруну Лаже всё в полном порядке, чего не скажешь об эффективности впереди.



«МЮ» также становится более организованным без мяча при Рангнике, но вот при владении всё пока выглядит очень посредственно. Нет креатива, лёгкости и, как и у «волков», проблемы с реализацией. При этом, если смотреть только на результаты, то восемь матчей манкунианцы уже не знают поражений.



Вряд ли игра получится зрелищной. Вполне возможно, всё решит один забитый мяч. К победе ближе должны быть хозяева – если не смогут забить с игры, то наверняка сделают это с пенальти», — сказал Петросьян.

Почему «МЮ» легко обыграет «Вулверхэмптон»?

Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Вулверхэмптон».

Где смотреть матч «МЮ» — «Вулверхэмптон»?