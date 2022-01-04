«Куньлунь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» — СКА.



Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.06.



«Как уже говорилось не раз, дальнейшая судьба даже не самого «Куньлуня», а в первую очередь его соперников напрямую зависит от того, когда китайские товарищи уедут в Поднебесную готовиться к домашней Олимпиаде. Где у них теперь появился шанс, нет, не победить, конечно. Но хотя бы не провалиться с грохотом и двузначными счетами. Алексей Ковалёв, работающий в тренерском штабе «Куньлуня», ответил на этот вопрос уклончиво: «В начале января». А когда у них будет то самое начало января, в котором, по сути, весь первый состав «Куньлуня» улетит домой, а на лёд выйдут честолюбивые дублёры, мы точно не знаем.



Как бы то ни было, но питерский клуб у нас относится к той категории команд КХЛ, которым должно быть глубоко перпендикулярно и фиолетово, когда именно улетит «Куньлунь». Потому что и основной состав, и дублирующий армейцы обязаны выворачивать мехом внутрь и вывешивать сушиться на борт в любом состоянии. И хоть у «Куньлуня» есть одна-единственная и от этого по-настоящему эпическая победа над СКА, одержанная, кстати, в прошлом сезоне, да ещё и в Санкт-Петербурге (представляете, как низко тогда пали питерцы?) но второй в ближайшей перспективе быть не должно – это ведь представители с разных хоккейных планет.



Поэтому мой прогноз и даже, скорее, приговор будет прост и незатейлив: выездная победа СКА без особых нервных надрывов и моральных угрызений. В основное время и с преимуществом от трёх шайб и более. Иначе это будет не СКА, а смех, да и только», — сказал Лебедев.

Где смотреть матч «Куньлунь» — СКА?

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