«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Кубка лиги

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Челси» за 2.02.



«Похоже, резвый ход «Сити» убавил чемпионские амбиции Тухеля и Клоппа, которые разошлись миром в очной встрече в рамках АПЛ. Но у «Челси» есть ещё возможность взять два трофея. И вот в полуфинале одного из них нас ждёт лондонское дерби. «Челси» показал, что характера ему не занимать. После 0:2, которые ему устроил «Ливерпуль», Тухель сумел привести себя и команду в чувство и в оставшиеся до перерыва минуты сравнять счёт.



«Тоттенхэм» же при Конте пока не проигрывал. Впрочем, у кубка совсем иная логика и психология. Тут возможно все. Впрочем, играют тренеры, один из которых дважды подряд играл в финале ЛЧ и один раз его выиграл, а второй умудрился проиграть даже финал ЛЕ. Полуфиналы Кубка лиги состоят из домашнего и гостевого матчей. Я бы поставил на победу «Челси» в домашнем матче», — сказал Аскеров.

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