«Челси» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн, трансляция матча Кубка лиги, где покажут

5 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» пройдёт первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» — «Тоттенхэм». Начало запланировано на 22:45 мск, в прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на «Челси» предлагается с коэффициентом 1.98. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1980 рублей. Победа «Тоттенхэма» доступна за 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.



Аналитики думают, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм».

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