«Челси» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн, трансляция матча Кубка лиги, где покажут

5 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» пройдёт первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» — «Тоттенхэм». Начало запланировано на 22:45 мск, в прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на «Челси» предлагается с коэффициентом 1.98. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1980 рублей. Победа «Тоттенхэма» доступна за 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Аналитики думают, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.
Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
- 4 января 2022
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:55
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30