Анастасия Потапова — Лизетт Кабрера: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Мельбурне

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира WTA в Мельбурне Анастасия Потапова — Лизетт Кабрера.



Ставка: победа Кабреры с форой (+5.5) за 1.80.



«Анастасия Потапова достаточно нестабильно отыграла минувший сезон. Причём нестабильность у неё проявляется как по ходу отдельных отрезков сезона, так и непосредственно практически в каждом поединке. Какого-либо ощутимого прорыва в результатах Насти не было. Разве что можно отметить третий круг Открытого чемпионата Австралии и четвертьфинал в Дубае, где удалось пройти таких непростых соперниц, как Кис, Бенчич.



Лизетт Кабрера звёзд с неба не хватает, несколько раз приближалась к попаданию в топ-100, но не более того. По игре тяжело выделить какие-либо выдающиеся компоненты у неё. Однако нельзя пройти мимо того, что Лизетт будет играть дома. Это для неё важно. Статистика стартовых домашних предшлемных турниров у Кабреры вполне рабочая. Два последних года она регулярно играет на турнирах WTA дома, и с учётом Открытого чемпионата Австралии за прошедшее время разгромно проиграла только один поединок – поражение от Симоны Халеп со счётом 2:6, 1:6. В остальных матчах Лизетт сражалась и минимум с разницей более шести геймов не проигрывала.



Думаю, на старте сезона букмекеры несколько переоценивают возможности нестабильной Потаповой. Домашний андердог, рассчитываю, окажет достойное сопротивление», — сказал Панков.

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