«Куньлунь» — СКА: где смотреть матч КХЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки

4 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Куньлунь» и СКА. Начало запланировано на 17:00 мск, в прямом эфире встречу покажет «КХЛ ТВ».



Эксперты считают явными фаворитами гостей: поставить на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.28. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1280 рублей. Победа «Куньлуня» доступна за 7.80. Ставки на ничью в основное время принимаются за 6.90.



Аналитики считают, что матч «Куньлунь» — СКА будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а на тотал меньше 5.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 2.15. На то, что обе команды смогут отличиться, букмекеры дают коэффициент 1.18. На то, что хотя бы одна из команд сохранит свои ворота в неприкосновенности, можно сделать ставку с коэффициентом 4.90.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Куньлунь» — СКА.

Прогноз на матч «Коламбус» — «Тампа» с коэффициентом 2.50.