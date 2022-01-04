«Куньлунь» — СКА: где смотреть матч КХЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки

4 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Куньлунь» и СКА. Начало запланировано на 17:00 мск, в прямом эфире встречу покажет «КХЛ ТВ».
Эксперты считают явными фаворитами гостей: поставить на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.28. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1280 рублей. Победа «Куньлуня» доступна за 7.80. Ставки на ничью в основное время принимаются за 6.90.
Аналитики считают, что матч «Куньлунь» — СКА будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а на тотал меньше 5.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 2.15. На то, что обе команды смогут отличиться, букмекеры дают коэффициент 1.18. На то, что хотя бы одна из команд сохранит свои ворота в неприкосновенности, можно сделать ставку с коэффициентом 4.90.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Куньлунь» — СКА.
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