«Челси» — «Тоттенхэм»: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Кубка лиги

5 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.92. Ставки на ничью принимаются за 3.55.



Букмекеры не уверены, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.78, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.

Проход «Челси» доступен за 1.70, выход «Тоттенхэма» в финал идёт за 2.30.

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