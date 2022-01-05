«Челси» — «Тоттенхэм»: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Кубка лиги

5 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:45 мск.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.92. Ставки на ничью принимаются за 3.55.
Букмекеры не уверены, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.78, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.
Проход «Челси» доступен за 1.70, выход «Тоттенхэма» в финал идёт за 2.30.
Почему «Челси» не сможет обыграть команду Антонио Конте?
Где покажут матч «Челси» — «Тоттенхэм»?
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