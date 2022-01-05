«Сибирь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Спартак».



Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.78.



«Пока мы точно знаем только одно: у «Сибири» после Нового года что-то не работает. Потому что шесть пропущенных на родном льду шайб, пусть даже от «Ак Барса» — это для нынешней «Сибири» всё-таки перебор. А вот каким будет после Нового года «Спартак», мы пока вообще не знаем, поскольку красно-белые в этом году ещё не играли.

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С другой стороны, у «Сибири» должно быть всё в порядке с игровым тонусом, пусть и вернувшимся таким брутальным способом «Мордой об лёд». Москвичи этот самый тонус точно растерять успели, и какое-то время у них уйдёт на его восстановление.



В остальном у соперников, в принципе, равенство, если не считать действующей серии «Спартака», которая в данный момент насчитывает уже четыре победы. Но, как мне кажется, по причине, уже указанной выше, эта серия в Новосибирске и завершится. Пусть даже при этом красно-белые что-то на Дальний Восток с собой захватят.



Предположу, что «Сибирь» не мытьём, так катаньем, не в основное время, так в дополнительное, но два очка всё-таки наберёт. А сколько при этом наберёт «Спартак» и наберёт ли вообще – тут гадайте сами, я вам не помощник», — сказал Лебедев.

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