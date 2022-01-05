«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка английской лиги.



Ставка: победа «Челси» за 2.02.



«Я вижу здесь явным фаворитом «Челси». Дело в том, что у Тухеля гораздо больше обойма. И пока чемпионат Англии ушёл на небольшой перерыв, можно сосредоточиться на полуфинале Кубка лиги.



Здесь важный момент: в матче с «Ливерпулем» не играл Лукаку. Но теперь все проблемы решены. Наверняка он появится в этой игре с решимостью показать, что он нужен команде. Думаю, Ромелу будет рвать и метать.



А у «Тоттенхэма» ресурсы ограничены, нет такого ростера. Думаю, что они не смогут доставить какие-то проблемы «Челси», — сказал Эдуард Мор.

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