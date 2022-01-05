«Салават Юлаев» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 1.56.



«В 2022 году «Салават» оставил о себе двойственное впечатление. Ну да, отыгрался с 0:3 у «Магнитки». Так ведь пока сравнивали счёт вшестером, должны были раз пять пропускать в пустые ворота. В овертайме отдали и шайбу, и пространство, а потом ещё остались в меньшинстве.

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Но «Салават» хоть какое-то впечатление о себе в этом году оставил, а рижане вообще не оставили никакого, проиграв в Казахстане с грохотом и под фанфары. А ведь Уфа – это вам не Нур-Султан, бьющийся за восьмое место. Тут всё гораздо серьёзнее, а значит, рижанам придётся ещё тяжелее.



Нет, конечно, повторения казахстанского результата в Уфе не будет. Просто юлаевцы играют в принципе по-другому: забьют парочку, и будут спокойно докатываться до финальной сирены. Забьёт соперник – прибавят, забьют ещё парочку. В общем, этакий хоккейный вариант ленивых голубцов. Поэтому вопрос о победителе предстоящего матча, на мой взгляд, не стоит. Рижане сейчас не в том состоянии, чтобы спорить с «Салаватом», да ещё в Уфе. Да ещё с «Салаватом», проигравшим в предыдущем матче. Понятно, что башкирская команда выиграет в основное время. Предположу, что с преимуществом от двух шайб и более. А вот с этим «более» предпочту быть осторожным», — сказал Лебедев.

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