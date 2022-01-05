ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Нефтехимик».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.73.



«Нефтехимик» знает своё место в иерархии КХЛ, а само его географическое расположение в республике Татарстан, где особо не забалуешь, делает его хорошим партнёром практически для всех топ-клубов лиги. Периодически «маленькие татары», конечно, взбрыкивают и даже бьют элитных, но чаще всего подобное происходит в Нижнекамске. А на выезде «химики» тише травы, ниже воды. И, скажем, последняя победа «Нефтехимика» над ЦСКА в Москве ещё два года назад отпраздновала своё десятилетие, разменяв второй десяток.



То есть визуально всё будет тип-топ. «Нефтехимик» будет как бы ожесточенно сопротивляться, и армейцы станут как бы с громадными трудностями преодолевать оборонительные порядки «маленьких татар». Но в итоге всё завершится так, как и должно завершиться: ЦСКА победит в основное время в целом в не слишком шайбаобильном матче, с преимуществом в пару-тройку шайб. В Татарстане увидят, что их команда билась аки лев. В «Роснефти» одобрительно кивнут головой и поставят Фёдорову ещё один плюсик. В общем, все решат свои задачи, но, кроме морального удовлетворения, два очка приобретёт только ЦСКА.



Собственно говоря, как и должно быть, учитывая реальное соотношение противоборствующих сторон», — сказал Лебедев.

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