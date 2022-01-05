«Сочи» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 5 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Торпедо».
Ставка: победа «Сочи» за 2.59.
«Не знаю, как вам, но лично мне про «Торпедо» в текущем сезоне всё ясно. Не видать нижегородцам плей-офф, как своих ушей. Минск рвёт и обыгрывает «Северсталь» даже в Череповце, а «Торпедо» выигрывает весь матч у «Нефтехимика», а в самом конце пропускает две шайбы – и привет родителям. И для автозаводцев это уже четвёртое поражение подряд, и расстояние от зоны плей-офф растёт как на дрожжах.
А снизу, на минуточку, ХК «Сочи». Перед Новым годом тоже изрядно просевший. Но при живом Назарове это может означать лишь одно: в Новый год об оливье и шампанском южане могли только мечтать. На льду. И пахали они в эту паузу как проклятые, что и докажут в первом же своём матче в 2022 году.
Поэтому исход предстоящего матча мне видится предрешённым. Забрасывая по одной шайбе и судорожно удерживая это преимущество в течение всего матча, Кубок Гагарина не завоюешь. И даже в плей-офф не попадёшь. Поэтому нижегородцы на черноморском побережье будут биты, хоть и поупираются, как в Нижнекамске, пару периодов, а может быть, даже и два с половиной. Но в итоге ХК «Сочи» всё равно наберёт два очка. А «Торпедо», скорее всего, ни одного.
В нижегородском хоккейном хозяйстве пришла пора что-то кардинально менять», — сказал Лебедев.
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Прогноз Максима Лебедева на матч «Барыс» — «Металлург».
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