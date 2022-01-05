«Линарес» — «Барселона»: прогноз Ивана Млечного на матч Кубка Испании

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Испании cезона-2021/2022 «Линарес» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 2.04.



«Что такое «Линарес»? Это команда, которая участвует в третьем по силе испанском дивизионе. Располагается на 14-й строчке, но удивительно то, что у неё положительная разница и там очень высокая плотность результатов.



Что ещё удивительно. В прошлой стадии Кубка Испании «Линарес» обыграл «Алавес» со счётом 2:1. Команда достаточно забивает, достаточно крепкая и может давать бой в важных матчах. «Барселона» сейчас строится. Если посмотреть на состав «Барселоны», то это какой-то «Линарес».



Очень много молодых игроков, многие на травмах, многие болеют коронавирусом. Самое главное, что отсутствует Депай. Наверняка в этом матче будет принимать участие большое количество молодых игроков, которым есть что доказывать Хави и всему тренерскому штабу.



Мне кажется, что «Барселона» даже в таком усечённом составе должна выигрывать у такого соперника, потому что молодым надо доказывать, они горят до игры, плюс это кубковый матч. Мне кажется, что «Барселона» победит, но с учётом того, как играет соперник и сколько забивает, мне кажется, что матч будет верховой», — сказал Млечный.

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