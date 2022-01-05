«Челси» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на полуфинальный матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка английской лиги «Челси» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Челси» за 2.04.



«Аристократы» провели неплохой год и сейчас заслуженно идут в тройке лучших регулярного первенства. Они ещё и в еврокубках успешно выступают, класс игроков достаточно высокий. На днях удалось отобрать очки у крайне грозного «Ливерпуля» (2:2), пусть и пришлось отыгрываться с 0:2.

Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Тоттенхэм».

«Шпоры» постепенно набирают обороты и обретают стабильность. В предыдущем туре АПЛ они с большим трудом на 96-й минуте дожали «Уотфорд» (1:0), что позволило подняться в шестёрку сильнейших и сократить отставание от зоны Лиги чемпионов всего до двух очков.



На мой взгляд, в этой паре превосходство будет на стороне «Челси», пусть и очень маленькое. Матч получится достаточно тяжёлым, тем более не будет основного голкипера Менди, однако хозяева стадиона выглядят стабильнее.



К тому же гости только набирают ход, и им приходится добавлять с каждой игрой. Есть определённые проблемы с результативностью, так что в этом противостоянии будет достаточно сложно», — сказал Павлюченко.

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Какой канал покажет матч «Челси» — «Тоттенхэм»?

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