«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на первый матч 1/2 финала Кубка лиги

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Челси» провёл вполне качественную игру с «Ливерпулем» и заслужил заработанную ничью. В команду возвращается Лукаку, извинившийся перед Тухелем, и, конечно, бельгиец приложит все усилия, чтобы теперь сделать то же самое и перед болельщиками, которым вряд ли понравились его недавние высказывания в интервью.
Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
«Тоттенхэм» по-прежнему на подъёме под руководством Конте. Есть ещё немало игровых моментов, которые предстоит отточить, но, главное, у игроков снова чувствуется желание играть и биться за результат.
Сложно предугадать исход игры, но, кажется, что как минимум по разу отличатся и те и другие», — сказал Петросьян.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
Где покажут матч «Челси» — «Тоттенхэм»?
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