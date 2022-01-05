«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на первый матч 1/2 финала Кубка лиги

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Тоттенхэм».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Челси» провёл вполне качественную игру с «Ливерпулем» и заслужил заработанную ничью. В команду возвращается Лукаку, извинившийся перед Тухелем, и, конечно, бельгиец приложит все усилия, чтобы теперь сделать то же самое и перед болельщиками, которым вряд ли понравились его недавние высказывания в интервью.

Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» по-прежнему на подъёме под руководством Конте. Есть ещё немало игровых моментов, которые предстоит отточить, но, главное, у игроков снова чувствуется желание играть и биться за результат.



Сложно предугадать исход игры, но, кажется, что как минимум по разу отличатся и те и другие», — сказал Петросьян.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Челси» — «Тоттенхэм».

Где покажут матч «Челси» — «Тоттенхэм»?

Прогноз Александра Вишневского на матч «Алькояно» — «Реал».