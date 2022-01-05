«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 5 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.65.



«Барыс» начал 2022 год ударно и задорно, раскудрявив дома рижское «Динамо», что называется, по самое «не балуй». Другое дело, что соперник был отнюдь не из великих, и даже у Крикунова в Латвии пока больше не получается, нежели что-то выходит.



А вот «Магнитка», хоть и вернула себе лидерство и на Востоке, и в лиге целом, в своем первом матче Нового года как-то не внушила. Профукала гостевое преимущество в три шайбы, когда «Салават» спасался, заменив вратаря на шестого полевого, несколько раз не попала в пустые ворота. Хорошо ещё в овертайме использовала численное преимущество, а то была бы не «Магнитка», а сущее недоразумение.



Но с «Барысом» уральцы справляться умеют. И оба раза в этом сезоне, пришедшихся на сентябрь, справились. А ещё выиграли пять из шести последних «междусобойчиков» в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. Поэтому налицо все основания назвать «Магнитку» при всех её сегодняшних проблемах фаворитом предстоящего матча и предположить, что не мытьём, так катаньем гости два очка в солнечном Казахстане наберут. Скорее всего, всё-таки уже за пределами основного времени, но закладываться на это лично я не стану», — сказал Лебедев.