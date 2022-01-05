Россия — Италия: прогноз Софьи Тартаковой на матч ATP Cup

Ведущая «Матч ТВ», экс-ведущая радио «Спорт FM» Софья Тартакова дала прогноз на матч ATP Cup Россия — Италия.



Ставка: победа России за 2.70.



«Важнейший матч на групповом этапе. У нас нет Рублёва, Карацева и Донского, но у нас есть Медведев и Сафиуллин.



Да, у нас нет крепкой пары. У нас нет топовых игроков, но Медведева мы выносим за скобки. Мы знаем, как в командных соревнованиях очень важно крепкое плечо партнёра. Но, мне кажется, что для Романа Сафиуллина и этот ATP Cup с обстоятельствами, которые сложились не в пользу Карацева, Рублёва и Донского, сыграет для Ромы в плюс. Он приобретёт уверенность, опыт.



Представляете, каково это — играть с такими топовыми игроками. В его карьере и так было не так много побед на топовом уровне. Всего лишь две победы над игроками из топ-100 Роман одержал за свою длительную карьеру, хотя он был победителем юниорского Australian Open. Мне кажется, для него это неплохой задел. Все мы знаем, как это важно — почувствовать ту самую уверенность.



Матч с итальянцами будет интересным. У них было очень неприятное поражение в матче с Австралией, несмотря на то что там и Берреттини, и Синнер, и тот же Болелли. Ребята ничего против австралийцев противопоставить не смогли. Понятно, что против хозяев играть непросто, но это была неприятная оплеуха.



Для нас также турнир складывался непросто. Мы со счётом 2-1 обыграли французов, которые в последний момент заявились на этот турнир. Многие топовые игроки заболели, и сборная Франции успела подсуетиться и создать быстро команду.



Матч с итальянцами будет настоящей битвой. Это противостояние просто так не закончится. Мне кажется, что всё решится в паре. Мне очень импонирует дуэт Сафиуллина и Медведева. Мы знаем, что Даня принимает очень далеко за задней линией. В паре это имеет большое значение, у «сеточников» всегда есть много времени, чтобы пойти на перехват. Матч с французами показал, что Даня может здорово адаптировать свою игру и свой приём даже под такой вид, как парный теннис. Мы видели, как у него всё это здорово работает.



Мне кажется, что мы обыграем итальянцев в непростой борьбе, но всё же выйдем из группы», — сказала Тартакова.