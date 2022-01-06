«Болонья» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Болонья» – «Интер».



Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.84.



«Серия А возвращается после рождественского и новогоднего перерыва. В 20-м туре «Интер» приезжает в гости к «Болонье». Не самый интригующий матч, на мой взгляд. Исход их встречи почти очевиден.

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«Интер» ушел на перерыв лидером турнира. Действующий чемпион Италии смог вернуть себе первое место, обогнав «Милан» и «Наполи». Сейчас команда Индзаги лидирует с 46 очками. «Милан» отстает от нее на четыре очка. Так что, как минимум в этом туре, первая строчка «Интеру» еще будет гарантирована.



Приезжают в гости миланцы к не самому удобному сопернику – «Болонье». Это тяжелая команда, которая может доставить проблем сопернику. Например, не так давно она нанесла поражение «Роме». Хотя иногда она и проигрывает менее сильным клубам. Так что тут нельзя со 100% вероятностью говорить о том, что «Болонья» сможет противостоять «Интеру».



Тем более что «Болонья» проиграла в большинстве последних встреч. Причем обыгрывали ее не только вышестоящие соперники, но и соседи – «Торино» (1:2) и «Фиорентина» (2:3). «Интер» же, как и подобает претенденту на Скудетто, только побеждал в чемпионате. Сейчас миланцы идут на серии из семь выигрышей кряду.



Обе команды выйдут на поле отдохнувшими. Но этот факт, конечно, больше сыграет в пользу «Интера». Он и так является фаворитом встречи. А со свежими игроками команду Индзаги будет не остановить, я считаю.



Так что мой вариант ставки здесь – азиатская фора (-1) на «Интер», — сказал Калиниченко.

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