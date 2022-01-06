«Сассуоло» — «Дженоа»: прогноз Артура Петросьяна на игру Серии А

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» — «Дженоа».
Ставка: «Сассуоло» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.86.
«У «Дженоа» всё ещё не видно прогресса под руководством Андрея Шевченко. Подбор исполнителей вряд ли достаточно хорош, чтобы решать с ним серьезные задачи, и даже сохранение прописки в Серии А генуэзцами под вопросом. В семи турах при украинце у руля «Дженоа» ни разу не выиграл и забил всего два мяча. В последних двух играх команда с трудом переходила середину поля – в одну калитку уступила «Лацио» и только чудом удержала ничью с «Аталантой».
Против одной из самых безбашенных команд лиги «Сассуоло» наверняка Шевченко так же сыграет в пять защитников и будет рассчитывать на контратаки. Ну а команде Диониси нужно будет просто искать бреши в обороне гостей.
«Сассуоло» должен быть здесь ближе к победе, ну а «Дженоа» наверняка избежит крупного поражения», — сказал Петросьян.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Болонья» — «Интер».
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