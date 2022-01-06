«Ювентус» — «Наполи»: ставка Максима Калиниченко на игру чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Наполи».



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.98.



«В одном из центральных матчей вернувшейся Серии А сойдутся «Ювентус» и «Наполи». На первый взгляд, здесь встречаются два претендента на Скудетто. Однако ситуация в чемпионате сейчас не такая очевидная.

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«Ювентус» к перерыву расположился на пятом месте. И команда Аллегри вовсе не уступила пару раз в последних матчах, опустившись по итогу из топ-4. Для туринцев попадание на пятое место Серии А можно назвать успехом, ведь почти всю первую половину сезона «старая синьора» провела за пределами еврокубковой зоны. Но стабильные результаты позволили ей обогнать соперников и взобраться на пятое место.



Впрочем, отрыв туринцев от «Ромы» и «Фиорентины» ещё не такой большой – два очка. Так что команде Аллегри необходимо продолжать выигрывать, чтобы не терять позицию, завоёванную с таким трудом.



«Наполи» же многими ещё пару месяцев назад считался главным претендентом на Скудетто. Клуб лидировал в чемпионате, обыгрывая абсолютно всех соперников. Однако в Лиге Европы неаполитанцы терпели неудачи, несмотря на успехи в Серии А. В итоге, потери очков постигли команду Спаллетти и в домашнем турнире. Клуб начал проигрывать и терять лидерские позиции.



Сейчас «Наполи» стоит на третьем месте с 39 баллами. Его отставание от «Милана» еще не такое большое – три очка. Однако снизу неаполитанцев поджимает «Аталанта», уступая одно очко.



Последние матчи команды Спаллетти говорят о ее неутешительной форме сейчас – три поражения в четырех турах. Статистика «Ювентуса» на ее фоне намного лучше – серия из пяти матчей без поражений. Причем четыре раза за это время туринцы смогли победить.



Стоит оговориться, что матч уже находится под угрозой проведения из-за новой волны коронавируса. Тренеры и игроки сдают положительные тесты, что может повлиять на итоговый состав обеих команд. Однако, даже несмотря на это, я склоняюсь к победе «Ювентуса» в этом матче. Он наконец-то набрал форму. Туринцы способны обыграть «Наполи», который, наоборот, стал часто проигрывать в последнее время», — сказал Калиниченко.

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