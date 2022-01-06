«Милан» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Милан» – «Рома».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.



«Первый тур в Италии после паузы — и сразу очень интересная игра. Я вижу «Милан» явным фаворитом. У клуба очень сильный состав.

Ставка Артура Петросьяна на матч «Сассуоло» — «Дженоа».

При этом мне абсолютно не нравится игра «Ромы» при Моуринью. На мой взгляд, побеждает состав, а не тренерская рука.



«Милан» идёт на втором месте и показывает хорошую командную игру. При этом первый тур нового года непредсказуем. Это мы видим и по Испании, где «Реал» не смог выиграть.



Пожалуй, в Италии всё будет так же непредсказуемо, но полагаю, что победит именно «Милан». При этом жду небольшого количества голов, как и в Испании. В Примере в первых 6 играх тотал не превысил 2,5», — сказал Мор.

Почему «Милан» обыграет «Рому» в матче Серии А?

Прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи».

Где покажут матч «Аталанта» — «Торино»?