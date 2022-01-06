«Милан» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Милан» – «Рома».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.
«Первый тур в Италии после паузы — и сразу очень интересная игра. Я вижу «Милан» явным фаворитом. У клуба очень сильный состав.
Ставка Артура Петросьяна на матч «Сассуоло» — «Дженоа».
При этом мне абсолютно не нравится игра «Ромы» при Моуринью. На мой взгляд, побеждает состав, а не тренерская рука.
«Милан» идёт на втором месте и показывает хорошую командную игру. При этом первый тур нового года непредсказуем. Это мы видим и по Испании, где «Реал» не смог выиграть.
Пожалуй, в Италии всё будет так же непредсказуемо, но полагаю, что победит именно «Милан». При этом жду небольшого количества голов, как и в Испании. В Примере в первых 6 играх тотал не превысил 2,5», — сказал Мор.
Почему «Милан» обыграет «Рому» в матче Серии А?
Прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи».
- 6 января 2022
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 5 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 4 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00