«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А 6 января

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» – «Наполи».



Ставка: «Наполи» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.50.



«Ювентус» примет «Наполи». Это первая игра после рождественской новогодней паузы. Очень важная игра, потому что «Наполи» после успешного старта ближе к концу первой части начал буксовать. Стал на регулярной основе терять очки, причём в матчах, которые должен был выиграть. Должны были обыгрывать и «Специю», и «Эмполи». Уступили неаполитанцы одному из своих прямых конкурентов, «Аталанте».

Прогноз на матч «Аталанта» — «Торино».

При этом в больших матчах команда Спаллетти показывала качественный футбол. В гостях был обыгран «Милан», а также был обыгран «Лестер» в очень важном матче группового этапа Лиги Европы. Наверное, можно говорить о том, что в начале чемпионата «Наполи» набрал больше очков, чем заслужил. Тот суперуспешный старт без потери очков был не очень логичным.



Учитывая, что чемпионат Италии очень сложный, где много качественных и тренерских команд, изначально было понятно, что «Наполи» не явный и не главный фаворит. Потери на дистанции случаются, но главное, что по качеству игры «Наполи» по-прежнему хорош. Высокий процент владения мячом, большое количество ударов по воротам неаполитанцы наносят. В больших количествах создают моменты. Стараются доминировать и играть в современный футбол.



Что касается «Ювентуса», то здесь совсем другая история, не зрелищная, контратакующая. В больших матчах «Ювентус» зачастую играет вторым номером, отдавая мяч сопернику. «Юве» делает всё возможное, чтобы минимизировать количество моментов у своих ворот. Это классический футбол Аллегри. К нему мы уже привыкли, как снова начали привыкать болельщики «Ювентуса».



«Ювентус», наоборот, перед паузой набрал форму и одержал серию побед в чемпионате Италии, уверенно выглядел в Лиге чемпионов. «Ювентус» выигрывал без какого-то суперзрелища. Этот качественный рывок обусловлен ещё и тем, что уровень соперников был не самый сильный. Была возможность совершить этот рывок, который связан и с календарём. Был матч и с «Дженоа».

Где смотреть матч «Ювентус» — «Наполи»?

В матче с «Наполи» я не думаю, что «Ювентус» — фаворит. У «Ювентуса» есть потери. Не сыграют Кьеллини, Бонуччи, Кьеза. Это очень серьёзные потери. Их невозможно адекватно восполнить. Таких защитников нет в мировом футболе, не то что в «Ювентусе», — сказал Керимов.



У «Наполи» есть также кадровые проблемы. Не сыграет Осимхен, не сыграет Марио Руи. Есть ещё несколько потерь. Всё это не может не сказаться на подготовке команды Спаллетти к матчу. При этом, как мне кажется, «Наполи» в состоянии показать качественный футбол, сыграть первым номером и в состоянии не проиграть, потому что в декабре мы видели, что «Наполи» в порядке. Не удивлюсь, если в гостях «Наполи» не уступит «Ювентусу».



Выбираю ставку — «Наполи» не проиграет и тотал голов меньше 3.5. В топ-матчах с участием «Ювентуса» забивается немного голов. «Юве» закрывается, играет через длинные передачи, встречает соперника глубоко, не даёт сопернику создавать моменты. Сможет ли «Ювентус» сам создать много моментов — это большой вопрос. Не уверен в этом. Вполне возможно, будет какая-то нерезультативная ничья.



Поэтому и предлагаю вам такую ставку за 2.50. «Наполи» качественно не слабее «Ювентуса». Посмотрим, пройдёт ли эта ставка или нет, но мне кажется, что пройдёт», — сказал Керимов.

Чего ждать от матча «Ювентус» — «Наполи»?

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