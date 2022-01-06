«Милан» — «Рома»: ставка Максима Калиниченко на встречу чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Милан» – «Рома».



Ставка: ТБ 3 за 2.19.



«После возвращения с перерыва Серия А встречает нас интересным противостоянием – «Милан» – «Рома». Римляне здесь являются гостями. Также они приезжают, скорее, в статусе андердогов. Хотя с такой уверенностью о победе миланцев я бы тут не говорил.

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«Милан» ушёл на перерыв на втором месте в Серии А. Клуб пару раз оступился в последних матчах, что позволило лидеру таблицы, «Интеру», немного оторваться от него. Сейчас разрыв между первым и вторым местом составляет четыре очка. А вот «Наполи» с третьей позиции отстаёт от подопечных Пиоли на три балла. Так что «Милану» никак нельзя расслабляться в ближайшее время.



«Рома» же всё ещё входит в еврокубковую зону Серии А. Не очень стабильным выглядит клуб при Моуринью. Часто он теряет очки. Сейчас римляне стоят на шестом месте с 32 баллами. Их опережает «Ювентус», у которого на два очка больше. Клубы из топ-4 сильнее отрываются от преследователей.



«Рома» недавно потерпела несколько поражений кряду. Но в последних турах у неё получилось исправить ситуацию. Клуб обыграл не самых простых соперников, в числе которых была и «Аталанта» (4:1), а также поделил очки с «Сампдорией» (1:1). Заработать очки в матчах с этими командами не так просто. Так что не думаю, что «Милан» ждёт лёгкая игра здесь.

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Сами миланцы пару раз потеряли очки в последних турах. Они сначала сыграли вничью с «Удинезе» (1:1), а после уступили своему сопернику за лидерство, «Наполи» (0:1). В 19-м туре команда Пиоли обыграла «Эмполи» (4:2).



В общем, «Милан» сейчас не выглядит клубом, который способен обыгрывать всех в Серии А. Недавно он пару раз потерял очки, что ставит под вопрос успех клуба в этом противостоянии. С другой стороны, «Рома» тоже не является явным фаворитом матча.



Уверен я только в том, что нас ждёт много голов от этих соперников. Они в последних своих матчах часто много забивали и пропускали. Предлагаю заключить пари на тотал больше трёх голов», — сказал Калиниченко.

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