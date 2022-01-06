«Милан» — «Рома»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А 6 января

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 20-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Рома».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.



«Чемпионат Италии возобновляется классными матчами, один из которых «Милан» — «Рома». Это всегда крутая вывеска, независимо от того, что с командами происходит.

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«Милан» хоть и остаётся претендентом на скудетто и пытается догнать «Интер», но всё равно, как мне кажется, играет на максимуме. Я это говорю весь сезон, думаю, что вот-вот случится провал, который случился у «Наполи», который был в начале сезона у «Интера». А вот у «Милана» его не было, он идёт ровненько, но совсем без спадов пройти нельзя, тем более когда у тебя не такой глубокий состав, как у «Милана».



Что касается «Ромы», то она играет нестабильно, но ярко. Например, она в гостях не так давно обыграла «Аталанту» 4:1. Мне кажется, что сейчас «Рома» не подарок для «Милана».



Я не стал бы здесь выделять фаворита, это очень равный матч. В таких случаях надо играть на голы, а их будет много. Обе команды любят действовать в атаке и делают это точно лучше, чем обороняются. Тотал больше 2.5 – простой и классный выбор, предполагающий переживание за голы, что всегда приятно. Даже если вы не заинтересованы в успехе какой-то из команд, вы просто можете порадоваться результативности. Так что ставим на тотал больше в этом матче», — сказал Занозин.

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