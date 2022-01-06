Максим Кресси — Райли Опелка: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Мельбурне

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Мельбурне Максим Кресси — Рейлли Опелка.



Ставка: ТБ 32.5 эйса за 1.74.



«В последние годы Кресси медленно, но уверенно прибавляет. С каждым сезоном американец все выше поднимается в рейтинге и на данный момент в шаге от заветного дебюта в топ-100. Но нужно заметить, большинство рейтинговых очков теннисисту удалось набрать на челленджерах. Максим изредка появляется на ATP-турнирах, так как в большинстве случаев вылетает уже на ранних стадиях. Правда, Кресси имеет громкие победы. Например, американец обыграл Карреньо-Бусту на US Open.



Кресси обладает убийственной подачей, за счёт которой с закрытыми глазами и налегке выигрывает свои геймы. После каждого прострела или первого мяча он выбегает к сетке, где обрабатывает самые сложные мячи и забивает смэши. На задней линии американец деревянный, он с трудом перебивает мяч через сетку и крайне слабо отыгрывает на приёме, поэтому чуть ли не в каждом поединке играет тай-брейки.



От Опелки трудно ожидать в матчах хоть чего-то конкретного. Американец может неделями проигрывать всем подряд, а потом сыграть в финале «Мастерса» или выиграть турнир. Несмотря на перепады и нестабильность, Рейлли занимает 26-ю строчку рейтинга. При этом нужно учесть, что теннисисту всего 24 года и он способен прибавить в каждом из игровых аспектов.



Опелка имеет в своем арсенале одну из лучших подач в туре. Для Райли нет сложностей в том, чтобы настрелять за поединок около 20 эйсов и выигрывать свои геймы под ноль. При этом теннисист может навязать борьбу на задней линии, если находится в оптимальной форме. В прошлом сезоне американцу вовсе удалось улучшить результаты на грунте.



Предстоящий матч получится далеко не самым зрелищным, оба игрока будут выходить и налегке выигрывать свои геймы, выжидая тай-брейка. Поэтому не рекомендую ставить на победителя, так как любая ошибка может стать фатальной. В разы уверенней смотрится тотал больше по эйсам и тотал меньше 0,5 брейка в первом сете», — сказал Перканюк.

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