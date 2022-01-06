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«Ювентус» — «Наполи»: фрибет 1000 рублей к матчу Серии А

«Ювентус» — «Наполи»: фрибет 1000 рублей к матчу Серии А
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Сегодня, 6 января, «Ювентус» сыграет с «Наполи» в матче 20-го тура Серии А. Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!

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1. Зарегистрируйся в БК Bettery.

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После завершения всех процедур фрибет 1000 рублей будет автоматически доступен в мобильном приложении Bettery. Выигрывать — easy!

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