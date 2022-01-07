«Бавария» — «Боруссия» М: ставка Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» Мёнхенгладбах.



Ставка: ТБ 3.5 и обе команды забьют за 2.04.



«В 18-м туре немецкой Бундеслиги встретятся «Бавария» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Ещё недавно это был бы центральный матч тура, в котором сыграли бы команды из топ-4 турнира. Однако сейчас только один из этих клубов продолжает доказывать свой статус топ-клуба Германии.



«Бавария» не даёт никому в Бундеслиге усомниться в своем уровне. В этом сезоне мюнхенцы с новым тренером Нагельсманом продолжают всех «рвать». Сейчас они лидируют в чемпионате с 43 баллами в активе. «Боруссия» Дортмунд со второй строчки отстаёт от «Баварии» на девять очков.



А вот «Боруссия» Мёнхенгладбах с уходом прошлого тренера, кажется, растеряла весь уровень. Ещё недавно клуб был завсегдатаем топ-4 Бундеслиги. Однако сейчас команда стоит на 14-й строчке совсем рядом с зоной вылета.



Большие проблемы есть у гладбахцев с игрой. Недавно они шли на серии поражений. Однако в последнем туре «Боруссии» удалось сыграть вничью с «Хоффенхаймом» с пятой строчки – 1:1. Но в остальных играх команда без шансов уступала.



«Бавария» же идёт на серии побед, как и всегда. Случаются у неё иногда редкие поражения от не самых сильных команд. Но подобных неудач клуб уже несколько раз за первую половину сезона достигал. Так что не думаю, что мюнхенцы позволят себе настолько сильно расслабиться и сейчас.



В победе «Баварии» я не сомневаюсь. Но всё-таки поставить предложу на количество голов в матче. На мой взгляд, определённые шансы у «Боруссии» есть. Всё-таки обе команды сейчас отдохнувшие. А у «Баварии» ещё и есть много временных потерь из-за коронавируса и травм. Так что считаю, что «Боруссия» сможет отличиться в этом противостоянии», — сказал Калиниченко.

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