ЦСКА – «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Витязь».



Ставка: «Витязь» не проиграет за 2.91.



«Армейцы в последнее время играют тем лучше, чем сильнее соперник им противостоит. А вот к командам заведомо более слабым красно-синие подчас относятся легкомысленно, что доказал матч предыдущего тура против «Нефтехимика», которого армейцам удалось заломать только в серии послематчевых буллитов. Скорее всего, они и к «Витязю» отнесутся подобным же образом, а это вполне может привести к катастрофе. Потому что подольчане, сбросив с себя тяжелые думы о результате, играют в последнее время легко и непринужденно. Они не боятся проигрывать, ибо поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Они и проигрывают часто, но в последнее время нередко и побеждают, причем у команд, заведомо более сильных.



Вам не кажется, что все это вместе позволяет нам ожидать весьма нелогичный результат от этого матча? Лично мне кажется, что «витязи» дадут армейцам бой, вроде того, что в предыдущем туре дал «Нефтехимик». Другое дело, что «Витязь» не станет играть в «сушилку», поэтому у красно-синих будет больше вариантов.



Учитывая все вышеизложенное, позволю себе достаточно смелый прогноз: «Витязь» не проиграет в основное время. Уже после него скорее всего все-таки проиграет, там пойдут форматы – что овертайм три-на-три, что буллиты, — при которых индивидуальное мастерство исполнителей будет иметь решающее значение, а его у ЦСКА на порядок больше. Но в основное время «Витязь» устоит», — сказал Лебедев.

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