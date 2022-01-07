«Металлург» Мг — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.85.



«Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах», но второй заход «Магнитки» на трон «всея КХЛ» оказался ещё короче. Правда, у уральцев ещё остался «запасной» матч, который они, по сути, и проведут 7 января. А поскольку «Трактор» в этот день играть не будет, основные конкуренты и географические соседи сравняются по количеству проведённых матчей, после чего начнётся самое интересное и весёлое.



Честно говоря, по тому, как «Магнитка» в последнее время разбрасывается очками направо и налево, не совсем верится в то, что она сумеет вытащить два столь нужных балла даже из полностью провалившего конец 2021 года и до кучи начало 2022 года «Локомотива». Понятно, что у ярославцев соперники в это время были точно не «Куньлунь», но всё равно.



В общем, два постновогодних лузера с огромными амбициями и ещё бОльшими перспективами встречаются в Магнитогорске. И выходит так, что матч этот крайне важен для обоих, и рвать филейные части на британскую геральдику будут обе команды. Следить за этим будет, конечно, интересно, но чем это безобразие в итоге закончится?



Мой прогноз таков: «Локомотив» не проиграет в основное время. Вот упрётся рогом – и всё тут. Матч будет достаточно низовым, вряд ли в сумме соперники накидают друг другу более пяти шайб. А уж кто выйдет из этого победителем – решайте сами, я вам не помощник», — сказал Лебедев.

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